Qualcomm Snapdragon XR1 per i visori AR e VR

È il primo processore realizzato da Qualcomm appositamente per l'integrazione all'interno dei visori dedicati alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e alla mixed reality: Snapdragon XR1 farà il suo debutto sul mercato entro pochi mesi, nei dispositivi progettati da aziende come Meta, VIVE, Vuzix e Picoare. La struttura è composta da CPU, GPU, DSP, chip audio, WiFi, GPS, ISP e memoria: rispetto allo Snapdragon 821 impiegato su Oculus Go manca solo il modem LTE. Presente un Engine AI dedicato all'elaborazione il locale degli algoritmi di computer vision. Supporta display con risoluzione fino al 4K.