QUERY: asus zenfone

Quattro anni dopo la presentazione dell'omonimo modello che ha dato i natali all'intera gamma, ASUS ZenFone 5 chiude il cerchio e apre una nuova fase di quella che il produttore chiama ZenVolution. Un omaggio alle origini del brand, ma con lo sguardo rivolto al futuro, come dimostra la profonda integrazione dell'intelligenza artificiale relativa non solo al comparto imaging, ma pensata in modo da ottimizzare l'esperienza dell'utente a 360 gradi: dalla carica della batteria alle performance durante l'esecuzione delle app, fino alla regolazione automatica del volume della suoneria in base al luogo in cui ci si trova. Tre le versioni offerte: oltre a ZenFone 5 ci sono anche ZenFone Lite con doppia fotocamera frontale e ZenFone 5Z con processore Snapdragon 845. Ne abbiamo parlato con Fabio Capocchi, Business Director South Europe.