QUERY: moneta digitale

La moneta digitale è la moneta che possiamo scambiare attraverso l'impiego di protocolli tecnologici. Abbiamo affrontato il tema con Elena Lavezzi, General Manager di Circle, player dell'universo FinTech attivo a livello internazionale, che dal 2017 ha portato in Italia il servizio Circle Pay. Si tratta di un'app dedicata al social payment, ovvero allo scambio di denaro con una modalità del tutto simile a quella di una chat. Un sistema che punta dunque a un target giovane, ma non solo, più in generale a tutti coloro che desiderano inviare e ricevere denaro in modo facile e immediato attraverso il proprio smartphone, come si fa con un semplice messaggio.

La tecnologia alla base dell'intero sistema è quella della blockchain, la stessa che regola la circolazione di valute come Bitcoin, Ethereum e altre monete virtuali. Non a caso Circle è attiva anche in questo ambito, operando nel campo del trading e dell'investimento delle criptovalute.