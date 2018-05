QUERY: oneplus 6

OnePlus 6 è il nuovo flagship killer, uno smartphone che si rinnova nel design, nel comparto hardware e in quello fotografico, con l'introduzione di novità come il notch, l'impiego del vetro per la cover posteriore e la stabilizzazione ottica delle immagini scattate.

Mantenendo le dimensioni dei predecessori 5 e 5T offre uno schermo molto più ampio: il display raggiunge i 6,28 pollici di diagonale adottando l'aspect ratio 19:9. Ne abbiamo parlato con Akis Evangelidis, Head of Europe, PR & Communications di OnePlus, che nell'occasione ha sottolineato l'importanza del mercato italiano e in particolare della community nostrana per il brand.