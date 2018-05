Red Dead Redemption 2: il terzo trailer

Si torna nel far west, con il terzo trailer di Red Dead Redemption 2, uno dei titoli più attesi dell'anno firmato da Rockstar Games. Ci sono tutte le premesse per replicare o addirittura superare il successo ottenuto dal predecessore del 2010: una mappa enorme da esplorare liberamente in pieno stile open world, un comparto grafico d'eccellenza spinto dall'evoluzione del motore Rockstar Advanced Game Engine e un solido impianto narrativo. Questa volta i giocatori vestiranno i panni del fuorilegge Arthur Morgan. La data di uscita è fissata per il 26 ottobre sulle console PlayStation 4 e Xbox One.