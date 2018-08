Red Dead Redemption 2, il trailer di gameplay

Dopo una serie di video focalizzati sulla storia e sull'ambientazione, ecco il primo trailer di gameplay dedicato a Red Dead Redemption 2. Nel filmato è possibile osservare la cura riposta dagli sviluppatori di Rockstar Games nella riproduzione dei minimi dettagli, per far sì che uno dei giochi più attesi della stagione non deluda le attese. Si tornerà ancora una volta nel misterioso e affascinante Far West, questa volta nel 1899, vestendo i panni del protagonista Arthur Morgan a capo della banda Van der Linde. La data di uscita del titolo è fissata per il 26 ottobre sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One.