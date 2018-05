Il Rinascimento Urbano di Huawei: al via il contest

L'obiettivo è quello di riqualificare uno tra gli spazi urbani proposti dagli utenti grazie all'intervento della street artist Ale Senso che vi realizzerà un murale. Partecipare è semplice: basta connettersi al sito ufficiale del contest e inviare la foto scattata al muro della propria città, entro e non oltre il 10 luglio, per poi coinvolgere amici e familiari facendo loro votare le immagini. Gli scatti che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno poi giudicati da una giuria selezionata da Huawei. In palio per i partecipanti anche i tre smartphone della nuova gamma Huawei: un P20 Lite, un P20 e un P20 Pro con tripla fotocamera posteriore.