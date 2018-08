La campagna Ingenius di Samsung: Power e Pen

In occasione del lancio del nuovo Galaxy Note 9, Samsung ha realizzato nuovi spot comparativi per la campagna Ingenius che paragona le caratteristiche dei propri device a quelli del concorrente Apple: in questi due nuovi episodi della serie, intitolati rispettivamente Power e Pen, viene focalizzata l'attenzione sulla possibilità offerta dal phablet di sbloccare il display con l'analisi del volto e sull'interazione con lo schermo sfruttando la rinnovata stilo S Pen dotata di chip Bluetooth, mentre la Pencil di Cupertino è compatibile solo ed esclusivamente con i tablet più recenti della gamma iPad.

