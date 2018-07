Samsung: il display OLED flessibile e resistente

Un giorno (si spera non troppo lontano) non dovremo più preoccuparci delle cadute accidentali che di tanto in tanto vedono protagonisti involontari i nostri smartphone o tablet. Samsung annuncia la progettazione di un innovativo display con pannello OLED flessibile e caratterizzato dalla presenza di una cover in plastica, in grado di resistere agli urti provocati da un martello e al contatto con il suolo da altezze fino a 1,8 metri. Un soluzione, secondo il gruppo sudcoreano, di gran lunga migliore rispetto a quanto offerto oggi dalle superfici in vetro presenti su tutti i dispositivi mobile.