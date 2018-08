Samsung Galaxy Note 9: design, display e fotocamera

Con la sua diagonale da 6,4 pollici, L'Infinity Display del nuovo Galaxy Note 9 è il più ampio di sempre per la famiglia di phablet Samsung: un pannello studiato per dare il meglio di sé nel lavoro e nel tempo libero, grazie anche all'interazione con la stilo S Pen di nuova generazione dotata di chip Bluetooth. Sul retro del dispositivo trova invece posto una doppia fotocamera da 12 megapixel con ottica ad apertura variabile per catturare immagini perfette in ogni condizione di luce, sfruttando l'intelligenza artificiale per l'impostazione automatica dei parametri di scatto in base all'ambiente in cui ci si trova.