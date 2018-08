Samsung Galaxy Note 9: performance e DeX

Le performance garantite dal comparto hardware del nuovo Samsung Galaxy Note 9 sono più che sufficienti per gestire qualsiasi applicazione, in ambito professionale e non solo: ce n'è anche per gli appassionati di gaming, come testimonia la compatibilità con Fortnite, uno dei titoli del momento. Il supporto alla tecnologia DeX, inoltre, consente di trasformare il phabet in una vera e propria piattaforma desktop per il lavoro e la creatività, semplicemente collegando il dispositivo a un qualsiasi monitor o televisore mediante l'accessorio: verrà immediatamente attivata un'interfaccia del tutto simile a quella dei computer.