Il phablet Samsung Galaxy Note 9

Con il suo Infinity Display da 6,4 pollici (pannello Super AMOLED), Samsung Galaxy Note 9 vuol definire un nuovo punto di riferimento all'interno del mercato phablet. Il dispositivo integra un processore Snapdragon 845 o Exynos 9810 (a seconda della versione), 6 o 8 GB di RAM, 128 o 512 GB di memoria interna per lo storage e una configurazione dual camera posteriore ad apertura variabile. Come da tradizione per la serie, l'interazione con lo schermo può avvenire anche con la stilo S Pen, rinnovata per l'occasione con l'aggiunta del chip Bluetooth. La batteria equipaggiata offre una capacità pari a 4.000 mAh. Tre le colorazioni della scocca proposte: Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple.