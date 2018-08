Samsung Galaxy Note 9: la nuova S Pen

Tra le caratteristiche più interessanti integrate da Samsung nel phablet Galaxy Note 9 c'è anche la rinnovata S Pen, che abbandona la tecnologia EMR impiegata dai modelli precedenti per adottare un chip Bluetooth. Questo permette di utilizzare la stile per eseguire operazioni senza toccare il display, come il controllo della riproduzione video, l'acquisizione delle immagini tramite fotocamere o la gestione di una presentazione multimediale. Ovviamente è ancora possibile prendere appunti e disegnare direttamente sullo schermo, anche quando è spento grazie alla funzionalità Screen Off Memo.