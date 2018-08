Samsung presenta Galaxy Note 9

Ampio display con diagonale pari a 6,4 pollici, stilo S Pen con chip Bluetooth per controllare le presentazioni da remoto, memoria interna espandibile fino a 1 TB, doppia fotocamera posteriore con ottica ad apertura variabile e batteria in grado di assicurare un'intera giornata di utilizzo continuato: ecco quanto offre il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung. Un supporto per il lavoro in mobilità, ma anche per il gioco, come dimostra l'esclusiva del titolo Fortnite. Effettuando la prenotazione del dispositivo entro il 23 agosto è possibile usufruire di una supervalutazione del proprio smartphone o phablet usato, fino a 600 euro.