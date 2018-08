Samsung presenta il tablet Galaxy Tab S4

Un tablet con Android 8.1 Oreo al lancio progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in termini di produttività. Il nuovo Galaxy Tab S4 di Samsung integra un display 16:10 Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel e supporto all'utilizzo del pennino. Include inoltre quattro altoparlanti, 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna per lo storage, modulo per la connettività LTE, la possibilità di sfruttare la tecnologia DeX per trasformarlo in un sistema desktop connettendolo a uno schermo esterno e una batteria capiente da 7.300 mAh. Non mancano infine due fotocamere da 13 megapixel, una frontale e l'altra posteriore.