Samsung presenta la nuova generazione di TV QLED

Arrivano in Italia i nuovi TV QLED di Samsung. Le più importanti novità introdotte per la gamma 2018 sono l'Ambient Mode che adatta il televisore allo stile dell'ambiente circostante anche quando non lo si utilizza, la tecnologia One Invisible Connection che con un solo cavo trasmette sia i dati che l'alimentazione e il sistema Direct Full Array (presente sul top di gamma Q9FN) per una gestione precisa e accurata dell'illuminazione. A tutto questo si aggiunge la rinnovata applicazione SmartThings che trasforma il TV in un vero e proprio hub per la gestione delle apparecchiature presenti nelle smart home.