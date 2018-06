La smart jacket di Ford per chi va in bici

A prima vista può sembrare una normale giacca, ma al suo interno include una tecnologia pensata per risultare utile a chi quotidianamente sceglie di muoversi pedalando nelle strade delle città, per la propria sicurezza e per comunicare visivamente agli automobilisti in quale direzione si intende svoltare. È la smart jacket progettata da Ford e che rientra a pieno titolo nella visione Share the Road dell'Ovale Blu, che mira a creare una forma di mobilità migliore e più collaborativa per tutti, in questo caso sia per i ciclisti sia per chi si trova al volante. Un progetto portato avanti in partnership con LUMO, azienda specializzata in abbigliamento sportivo per la bici, e con la software house Tome.