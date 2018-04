Lo smartphone Motorola Moto E5

Tra gli smartphone presentati da Lenovo e Motorola per il 2018 ci sono anche diverse new entry della linea E: una di queste prende il nome di Moto E5. Un dispositivo con schermo 18:9 da 5,7 pollici (risoluzione 1440x720 pixel), processore Snapdragon 425, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, lettore per schede microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel e lettore di impronte digitali posizionato sul retro. La batteria da 4.000 mAh garantisce un'autonomia sufficiente per andare ben oltre una giornata di utilizzo continuo. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.0 Oreo in versione stock e la scocca è coperta da un rivestimento che rende il telefono resistente al contatto con l'acqua (non in immersione).