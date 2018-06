Sony Cyber-shot RX100 VI, una compatta superzoom

Con un'escursione focale che passa da 24 a 200 mm, la nuova Sony Cyber-shot RX100 VI è una fotocamera adatta a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza, in grado di catturare ogni dettagli da distanze ravvicinate e da lontano. Merito dell'obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T (f/2.8-4.5) che lavora insieme al sensore CMOS Exmor RS stacked da 20,1 megapixel e al processore BIONZ X con tecnologia LSI per l'elaborazione delle immagini. Il sistema AF ibrido è il più rapido della categoria, con la messa a fuoco che viene eseguita in soli 0,03 secondi. Non mancano poi registrazioni video in 4K e slow motion fino a 960 fps.