Sony Xperia XA2 Plus con display 18:9 da 6 pollici

Uno smartphone Android di fascia media dedicato in primis all'intrattenimento multimediale, come dimostra il supporto alla tecnologia High-Resolution Audio. Sony Xperia XA2 Plus integra un display 18:9 con diagonale da 6 pollici e risoluzione Full HD+. La scheda tecnica vede inoltre la presenza di un processore octa core Snapdragon 630, 4 o 6 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna espandibile con schede microSD. Il comparto fotografico si compone invece di un sensore Exmor RS da 23 megapixel posteriore con ottica grandangolare e uno anteriore da 8 megapixel. Il debutto in Italia è fissato per il mese di settembre, anche in versione dual SIM.