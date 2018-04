Sony Xperia XZ2 Premium: display 4K e dual camera

Sony Xperia XZ2 Premium va a completare la gamma che già vede sul mercato i modelli XZ2 e XZ2 Compact. È il top di gamma, uno smartphone che integra un display da 5,8 pollici con risoluzione 4K (3840x2160 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash espandibile con schede microSD. Sul retro trova posto una doppia fotocamera con tecnologia Motion Eye Dual da 19 (RGB) e 12 (monocromatico) megapixel. Il tutto racchiuso all'interno di un telaio realizzato in alluminio e vetro. Per quanto riguarda il sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 8.0 Oreo. Il debutto è previsto per l'estate.