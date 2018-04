Spectacles: gli occhiali social di Snap

Snap ha presentato la seconda generazione degli occhiali Spectacles, migliorati rispetto al modello precedente: colorati come non mai e con un design più compatto, saranno acquistabili in Italia a partire dal mese di maggio, al prezzo di 174,99 euro. Possono registrare video circolari o scattare fotografie in alta risoluzione, ovviamente destinando i contenuti alla condivisione su Snapchat. Tre le tinte disponibili per la montatura: nero, rosso e blu, ognuna delle quali con due tipi di lenti tra cui scegliere. Ultimo, ma non meno importante dettaglio, i nuovi Spectacles sono waterproof, dunque resistenti all'acqua e adatti a un utilizzo al mare o in piscina.