Lo spot di Google per la linea Chromebook

Messaggi di errore riprodotti ovunque e in continuazione sugli schermi dei computer con sistemi operativi Windows e macOS: così si apre il nuovo spot realizzato da Google per promuovere l'affidabilità e la reattività della linea di laptop Chromebook con piattaforma Chrome OS. Un filmato dalla durata di un solo minuto, che prende di mira i diretti concorrenti del gruppo di Mountain View ovvero Microsoft e Apple. Nella seconda parte della pubblicità comparativa, invece, tutti i vantaggi e le funzionalità offerte dalla gamma per la comunicazione, la produttività e il tempo libero.