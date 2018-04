Spotify: tante novità per la versione gratuita

Il colosso dello streaming musicale introduce una serie di interessanti novità rivolte a coloro che utilizzano la versione Free di Spotify, dunque senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento premium: dalla possibilità di selezionare i brani da riprodurre on-demand, dunque non in modalità shuffle, fino all'ascolto di playlist personalizzate. A questo si aggiunge la funzione Data Saver che permette di ridurre in modo significativo il consumo di traffico dati quando ci si trova in mobilità e non connessi a una rete WiFi. Per usufruirne è sufficiente scaricare la nuova app, già in distribuzione sui dispositivi Android e iOS.