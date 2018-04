La stanza Alienware all’hotel Hilton di Panama

La stanza 2425 dell'hotel Hilton di Panama City è il sogno proibito di ogni videogiocatore: è stata allestita da Alienware (sussidiaria del gruppo Dell) in modo da offrire il meglio a disposizione in termini di gaming. Ci sono un PC ad alte prestazioni, un visore Oculus Rift per la realtà virtuale e la console, ovviamente collegata a un televisore con schermo 4K e impianto audio surround. Ogni cosa è a tema, comprese le lenzuola e le federe dei cuscini. Anche l'impianto di illuminazione è strutturato in modo da rispondere dinamicamente all'azione in-game. Le tariffe non sono economiche: 349 dollari per una notte.