Stormland è l’open world VR di Insomniac Games

Sviluppato dalla software house Insomniac Games (in passato al lavoro sulle serie Spyro the Dragon, Resistance e Ratchet & Clank), Stormland è un gioco dedicato alla realtà virtuale e presentato all'E3 2018 di Los Angeles. Un titolo con gameplay in stile open world, che dunque conferisce grande libertà d'azione all'utente in termini di esplorazione. La visuale è ovviamente in prima persona e le dinamiche sono quelle tipiche del genere sparatutto. L'ambientazione è futuristica, con unità robotiche, armamenti vari ed equipaggiamenti di ogni tipo. Arriverà sul mercato nel corso del 2019.