Super Mario Party in arrivo su Nintendo Switch

Il design modulare della piattaforma Switch verrà sfruttato appieno in Super Mario Party, per giocare da soli o (meglio) in compagnia dei propri amici, cimentandosi con uno dei tanti minigame proposti. L'annuncio del titolo in occasione della conferenza di Nintendo andata in scena all'E3 2018 di Los Angeles. Prevista una modalità cooperativa per coinvolgere fino a quattro partecipanti in contemporanea. Ovviamente, così come per gli altri titoli della serie, le sfide prenderanno vita all'interno di tabelloni ricchi di caselle da percorrere e sorprese da scoprire. Ecco il trailer di presentazione.