T-Log: il self-driving truck per il legname

Non un mezzo pesante come tutti gli altri: T-Log è un self-driving truck ovvero un camion destinato al trasporto del legname senza conducente, governato da un complesso sistema di guida autonoma e intelligenza artificiale, basato sul software appositamente sviluppato da NVIDIA. Il prototipo, annunciato dalla startup svedese Einride, è destinato a trasformarsi in un veicolo commerciale entro il 2020. Il motore è 100% elettrico e la batteria ha una capacità pari a 16 kWh, sufficiente per percorrere oltre 190 Km con una sola ricarica, anche in ambienti off-road. All'occorrenza può anche essere comandato da remoto, grazie all'impiego della tecnologia Phantom Auto.