I televisori Sony Bravia Master: A9F e Z9F

Sony presenta i televisori della nuova gamma Bravia Master: quelli basati su pannello OLED della serie A9F (da 55 e 65 pollici) e quelli invece con schermo LED della famiglia Z9F (da 65 e 75 pollici). Tra i punti di forza, oltre all'impiego dell'unità Picture Processor X1 Ultimate e della tecnologia Acoustic Surface Audio+, anche l'integrazione della Netflix Calibrated Mode per riprodurre con il massimo livello di fedeltà possibile i contenuti proposti dalla piattaforma di streaming. Al momento dell'annuncio non sono state ufficializzate le tempistiche relative alla commercializzazione in Europa, così come i prezzi di lancio.