Tesla: l’app mobile e il sistema di infotainment

Tutte le Tesla Model S e Model X dispongono di un evoluto sistema infotelematico che consente di gestire ogni più piccolo aspetto dell'auto. Il baricentro di questa piattaforma è il maxischermo touch centrale da ben 17 pollici che permette di interagire con le dita per gestire con facilità tutte le impostazioni di funzionamento dell'auto. Radio digitale, navigatore satellitare, telefono, rubrica, assetto, sospensioni, frenata rigenerativa, ricarica e tanto altro, tutto è gestibile attraverso questo maxi schermo.

Molte delle informazioni sono poi replicate sul cruscotto interamente digitale, realizzato mediante un display da 12 pollici. In questo modo, tutti i principali dati di guida saranno sempre sotto il controllo diretto di chi guida. Ma le Tesla sono anche auto connesse e grazie al 4G possono dialogare con un'applicazione che permette alle persone di gestire da remoto alcuni parametri. Per esempio è possibile gestire la ricarica, localizzare l'auto ed avviare il condizionatore ancora prima di salire in auto.