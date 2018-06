Tesla: la tecnologia Summon in azione

Il Summon è una funzionalità avanzata di cui dispongono tutte le Tesla Model S e Tesla Model X con l'Autopilot abilitato. Trattasi di una comoda funzionalità nata per agevolare l'entrata e l'uscita dai parcheggi più ostici quando per le persone sarebbe impossibile salire e scendere dall'auto per via degli spazi troppo stretti. Summon, dunque, permette di far muovere l'auto avanti e indietro con un semplice click sull'app Tesla per iOS ed Android. L'unica accortezza è di stare a non più di due metri dall'auto. Il collegamento avviene tramite Bluetooth. Inoltre, grazie ai sensori posti sulle auto, le Tesla sono in grado di rilevare gli ostacoli e di evitarli oltre a fermarsi al momento giusto.