The Elder Scrolls VI, il trailer di annuncio

Poco più di 30 secondi e nessuna sequenza di gameplay sono comunque sufficienti per scatenare l'entusiasmo della community di appassionati: quello relativo a The Elder Scrolls VI è senza alcun dubbio uno degli annunci più importanti dell'E3 2018. Il titolo di Bethesda Softworks riporterà in vita una delle serie RPG più amate e seguite di sempre. Non ci sono al momento informazioni concrete sulla data di uscita, ma è probabile che l'attesa non sarà breve. Nel filmato è possibile dare un primo sguardo d'insieme alla mappa che ospiterà l'avventura, caratterizzata da ambientazioni montuose.