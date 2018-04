TOBi è l’assistente digitale di Vodafone

Si chiama TOBi ed è un assistente digitale messo a disposizione da Vodafone ai suoi clienti e potenziali clienti. Un'intelligenza artificiale in grado di interpretare e comprendere le domande poste dagli utenti, così da fornire una risposta in tempo reale. Uno strumento dedicato al customer care, dunque, che non va a sostituire gli operatori in carne e ossa, ma li affianca con l'obiettivo di offrire un servizio migliore. Alla base della tecnologia c'è un sistema di machine learning che migliora l'efficacia dell'IA con il passare del tempo, imparando dalla propria attività e dai feedback ricevuti.