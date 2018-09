Town per Nintendo Switch, trailer d’annuncio

Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct Town, un nuovo gioco di ruolo a turni per Nintendo Switch di cui ne è stato condiviso il trailer. È sviluppato da Game Freak, ovvero gli autori di Pokémon, e si svolge interamente in un villaggio pacifico, scosso però da mostri apparsi improvvisamente che vogliono distruggerlo. Spetterà ai giocatori dunque salvare il villaggio e i suoi abitanti, con combattimenti a turni per superare ogni sfida. Il titolo Town è provvisorio.