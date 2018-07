Un trailer per i remaster di Shenmue 1 e 2

Le edizioni rimasterizzate dei classici Shenmue 1 e 2, che hanno segnato un'epoca su Dreamcast, arriveranno il 21 agosto sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One (in attesa che Yu Suzuki completi il terzo capitolo della serie). Già avviata la fase di pre-ordine, con questo trailer pubblicato per l'occasione da SEGA. Gli interessati possono scegliere tra la versione in download digitale e la copia fisica dei titoli, quest'ultima arricchita da un poster reversibile con i protagonisti della saga e una cover che ripropone gli artwork originali. I porting sono stati curati dal team britannico d3t.