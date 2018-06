Unravel Two, una favola in salsa platform

A poco più di due anni di distanza dall'esordio del fortunato e apprezzato predecessore, ecco Unravel Two, svelato all'E3 2018. Il gioco, sviluppato dal team ColdWood, è pubblicato da Electronic Arts. I protagonisti sono gli Yarni, i simpatici e colorati pupazzetti composti da fili di lana che interagendo tra loro sono in grado di superare sfide e ostacoli di ogni tipo. Il gameplay è quello tipico dei platform con rompicapo posti in ogni dove lungo i livelli. È pensato per il gioco in singolo oppure in cooperativa. Il titolo è già disponibile per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 19,99 euro.