Vader Immortal, Star Wars in VR su Oculus Quest

Video di presentazione di Vader Immortal: A Star Wars VR Series, una serie esclusiva legata al popolare franchise fantascientifico in arrivo su Oculus Quest, il nuovo visore per la realtà virtuale che Facebook ha annunciato in occasione dell'Oculus Connect 5. Sarà disponibile nel corso del 2019, anche se non ha ancora una data di uscita precisa, ed è sviluppato da ILMxLAB e dalla divisione immersive entertainment di Lucasfilm.