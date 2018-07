Video recensione Honor 10

Honor 10 non è certo uno smartphone che passa inosservato: il rivestimento della scocca fa sì che variando l'angolo di osservazione cambi la tonalità della superficie, conferendo così al device un aspetto "cangiante". A livello di design si segnalano inoltre la presenza del notch nella parte superiore dello schermo e quella del jack audio da 3,5 mm per le cuffie in quella inferiore. Ottime le performance, garantite dallo stesso processore presente sui top di gamma della linea Huawei P (l'unità Kirin 970). Di tutto rispetto anche il comparto fotografico che beneficia dell'intelligenza artificiale per riconoscere quanto inquadrato. Nella confezione è inclusa la cover trasparente per proteggere il dispositivo.

Video recensione a cura di Davide Trulli

