Video recensione Panasonic FX740

La cornice in cristallo dell'Art Glass Design è ciò che balza all'occhio fin dal primo sguardo al Panasonic FX740, televisore dotato di pannello Edge LED con supporto alla risoluzione Ultra HD e local dimming. Garantito il pieno supporto alla tecnologia HDR (anche HDR+ e HLG). Per quanto riguarda il comparto sonoro, la qualità dell'audio è assicurata dalla presenza del sistema Cinama Surround con due amplificatori da 10 W. Le funzionalità da Smart TV sono invece gestite attraverso My Home Screen 3.0, software basato su Firefox OS. Sul telecomando è presente un tasto dedicato a Netflix, per l'accesso rapido ai contenuti proposti dalla piattaforma.

Video recensione a cura di Davide Trulli