Video recensione Panasonic Lumix DC-GX9

La Panasonic Lumix DC-GX9 si inserisce nel segmento di mercato mirrorless offrendo un sensore da 20 megapixel privo di filtro passa basso e stabilizzato su cinque assi. A caratterizzare il design è soprattutto il mirino orientabile in verticale, tratto distintivo della gamma GX, senza dimenticare lo sportellino a scomparsa che copre le porte dedicate alla connettività. Buone le performance in condizioni di illuminazioni difficili, con il rumore che compare solo con valori elevati di ISO (da 3200 in poi). La fotocamera strizza inoltre l'occhio anche ai videomaker, con una qualità elevata della registrazione, ma a tal proposito bisogna segnalare l'assenza di un ingresso per il microfono esterno.

Video recensione a cura di Gianluca Bocci

Panasonic LUMIX DC-GX9MEG-K Fotocamera Mirrorless 20 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Obiettivo LUMIX 12-60 mm, Nero è oggi disponibile su Amazon a 927 € (-7%)