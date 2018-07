Video recensione Sony Xperia XZ2

Un top di gamma dalle prestazioni elevate e con un design che taglia i ponti con le generazioni precedenti per meglio rispondere alle nuove esigenze manifestate dall'utenza: Sony Xperia XZ2 entra di diritto nella categoria premium degli smartphone Android, grazie a un comparto hardware di fascia alta che vede la presenza del processore Snapdragon 845 affiancato da 6 GB di RAM e con 64 GB di memoria interna per l'archiviazione dei contenuti. Di buona fattura anche il comparto fotografico, con un unico modulo da 19 megapixel sul retro e sensore da 5 megapixel frontale. Peccato per la mancata stabilizzazione ottica che si fa sentire sia nell'acquisizione delle immagini sia durante la registrazione video.

Video recensione a cura di Davide Trulli

