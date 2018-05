Il visore Oculus Go per la realtà virtuale

Arriva dalla conferenza F8 di Facebook l'annuncio di un nuovo visore dedicato alla realtà virtuale: si chiama Oculus Go ed è disponibile fin da subito in 23 paesi di tutto il mondo, Italia compresa (al prezzo di 219 euro). A renderlo particolarmente interessante il fatto che non necessita del collegamento a un computer: integra infatti tutto l'hardware necessario come un display da 5,5 pollici con risoluzione WQHD (2560x1440 pixel), altoparlanti stereo, microfono, processore Qualcomm Snapdragon 821 e batteria in grado di assicurare fino a due ore di utilizzo con una sola ricarica.