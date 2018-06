In volo a tre metri dal suolo e a 30 Km/h con Flyer

Si chiama Flyer ed è un velivolo personale che si può pilotare senza conseguire alcun tipo di particolare licenza o brevetto, almeno negli Stati Uniti. Può viaggiare a tre metri di altezza dal suolo raggiungendo una velocità massima pari a circa 30 Km/h, trasportando un passeggero e rimanendo in aria per un tempo che arriva a venti minuti. A progettarlo è Kitty Hawk, startup californiana impegnata a sperimentare nuove forme di mobilità, finanziata tra gli altri da Larry Page, il co-fondatore di Google. Non è al momento chiaro quale sia il prezzo fissato per l'acquisto di un'unità, ma il sito ufficiale ha già aperto la fase di prevendita.