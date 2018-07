Il trailer di Warframe per Nintendo Switch

Uno dei titoli free-to-play più celebri e giocati degli ultimi anni si appresta a fare il suo debutto ufficiale su Nintendo Switch: si tratta di Warframe, sviluppato dalla software house Digital Extremes e già disponibile su PC e console. L'annuncio è avvenuto in occasione dell'evento TennoCon 2018. Purtroppo al momento non sono state diffuse informazioni in merito alle tempistiche necessarie per la distribuzione. La versione dello sparatutto destinata alla piattaforma della grande N sarà ottimizzata in modo da sfruttarne al meglio il particolare sistema di controllo.