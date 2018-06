Wiko View Max, display 18:9 e batteria da 4000 mAh

Un ampio display 18:9 da 5,99 pollici con risoluzione HD+ e la capiente batteria da 4.000 mAh sono tra i punti di forza di Wiko View Max, smartphone Android con processore da 1,3 GHz, 3 GB di RAM e memoria interna da 32 GB espandibile con schede microSD fino a un massimo di 128 GB. Sul retro trova posto una fotocamera da 13 megapixel con sistema PDAF per la messa a fuoco automatica, mentre il sensore frontale per i selfie e lo sblocco tramite Face Unlock è da 8 megapixel con flash LED. Due le colorazioni della scocca disponibili: Gold e Anthracite, entrambe in vendita nel nostro paese al prezzo di 179,99 euro.