Windows 10 April 2018 Update: Microsoft Edge

Con l'arrivo dell'aggiornamento April 2018 Update per il sistema operativo Windows 10, Microsoft introduce una serie di novità relative anche al browser Edge dedicato alla navigazione. Tra queste figurano un metodo per attivare o disattivare rapidamente la riproduzione dei contenuti audio nelle schede aperte, un tool per ottimizzare la stampa di pagine Web e documenti consultati online, una migliore gestione delle informazioni per la compilazione automatica dei moduli e strumenti dedicati a rendere la lettura dei testi maggiormente accessibile. Il tutto con un'attenzione particolare alla sicurezza degli utenti.