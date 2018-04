Windows 10 April 2018 Update: Timeline

Timeline è una delle molte novità (forse la più interessante) introdotte da Microsoft nel sistema operativo Windows 10 attraverso il rilascio dell'aggiornamento April 2018 Update. Si tratta di una funzione che consente agli utenti di riprendere in modo istantaneo una qualunque attività svolta in passato sul PC o su un altro dispositivo, recuperando in questo modo file e documenti altrimenti difficili da ritrovare. Una caratteristica paragonabile a una vera e propria "macchina del tempo", che torna utile nel contesto produttivo, ma non solo, permettendo di ripristinare una vecchia sessione di lavoro con pochi click.