Xbox Adaptive Controller: packaging accessibile

Il progetto che ha portato alla nascita del Xbox Adaptive Controller è stato messo in campo da Microsoft con l'obiettivo di offrire agli utenti affetti da una disabilità una periferica di gioco configurabile e personalizzabile, più comoda da utilizzare rispetto al joypad tradizionale per l'interazione con i titoli videoludici del catalogo Xbox One. Per fare un ennesimo passo in avanti in termini di accessibilità, il gruppo di Redmond annuncia la commercializzazione di un'edizione caratterizzata da un packaging estremamente semplice da aprire, con una sola mano o addirittura con i denti, così da rendere l'esperienza priva di ostacoli a 360 gradi: niente adesivi o lacci.