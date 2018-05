Xbox Adaptive Controller: il gioco, per tutti

Microsoft ha presentato Xbox Adaptive Controller: come si può intuire dal nome si tratta di una periferica per il gioco, compatibile con le console della linea Xbox One e con i PC basati sul sistema operativo Windows 10. È pensato per consentire l'interazione con i videogame anche da parte di coloro che hanno difficoltà con i controller tradizionali a causa di problemi fisici, di mobilità o disabilità. Include due grandi pad personalizzabili per l'esecuzione di comandi specifici nei vari titoli. Sarà disponibile per l'acquisto al prezzo di 99,99 dollari, con la commercializzazione che avverrà direttamente attraverso lo store ufficiale del gruppo di Redmond.