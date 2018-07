Lo smartphone Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi propone, a fianco dello smartphone Mi A2, anche la versione Mi A2 Lite più economica. La scheda tecnica vede la presenza di un display 19:9 da 5,48 pollici Full HD+ con notch nella parte superiore, processore octa core Qualcomm Snapdragon 625, 3 o 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, sensore frontale da 5 megapixel e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è anche in questo caso Android 8.1 Oreo in edizione stock. Il debutto in Italia è fissato per l'8 agosto, con prezzi a partire da 189,00 euro. Tre le colorazioni proposte: nero, blu e oro.